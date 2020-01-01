Установка вентиляции в частном доме: полезные советы

Вроде бы дом загородный, а спится в нем не как когда-то в деревенском бабушкином? Нет ощущения свежести, окна «плачут», застаиваются запахи, а возможно, кое-где уже и плесень? Все это — обратная сторона жизни в загородном комфорте.

С металлопластиковыми окнами в дома пришла тишина и эстетика, ушел ритуал осеннего заклеивания рам и — свежий воздух из помещений. По ГОСТу стеклопакеты должны пропускать в час не меньше 3, 5 м³ на 1 м² поверхности. На деле проникает еще меньше. Современные деревянные окна по воздухопроницаемости тоже далеки от «старорежимных». Кроме того, в загородном доме и глухие герметичные двери, часто есть сауна, бассейн, где и тепло, и влажно. В результате циркуляция воздуха затруднена по всем статьям.

«Магистрали» естественной вентиляции

Вытяжные вентканалы прокладывают, возводя здание. На кухне и в санузле, бассейне, подвале, гараже, всех помещениях без окон, подчас и в жилых комнатах. Выходят они на крышу дома. Интенсивность вытягивания воздуха определяется разницей температур в помещении и извне, длиной канала, ветровым давлением. Таким образом, во многом естественная вентиляция в частном доме обусловлена природными факторами и особенностями здания. Поэтому в каждом строении система вентиляции будет своя.

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Вентиляция в частном доме: советы

Если организуется естественная вентиляция, из каждого помещения идет собственный вытяжной канал. Объединять их нельзя. Ни при каких обстоятельствах не соединяют ни с чем вентиляцию котельной и плиты. Вентканалы всегда делают в капитальных внутренних стенах, никогда — в наружных стенах (во избежание промерзания).

Вентиляционная труба выступает не менее чем на метр над поверхностью крыши. Резкие повороты, сужения труб, неровности кладки, если это канал, — все это затрудняет тягу. Таких моментов нужно избегать. Естественная вентиляция подразумевает отсутствие горизонтальных участков. Хорошая вентиляция обеспечивается только тогда, когда на пути у воздуха свободно. Следовательно, нужно, чтобы двери были с небольшой щелью внизу или с переточными решетками. В том числе на кухне, в ванной, в туалете.

Естественный приток воздуха, или чем хороши стеновые капаны?

На естественное проникновение воздуха с улицы в дом через неплотности в стенах и окнах — инфильтрацию — в современных строениях рассчитывать не приходится. Приток воздуха обеспечивается открыванием окна/форточки или в стену устанавливают стеновые вентиляционные клапаны. Предусмотреть их можно при строительстве — тогда позже не потребуется бурить отверстия.

Стеновые клапаны — дешевое и простое решение. Они уверенно справляются со своей задачей, когда не требуется подготовка воздуха: очистка сверх грубой фильтрации, увлажнение. Когда дом из «дышащих» материалов. По большому счету стеновой вентклапан — это старая добрая форточка без недостатков последней: в помещение не проникают грязь и шум.

«Домвент» и «Оптима» — приточная вентиляция, которая не разорит семью

Стеновые приточные вентклапаны «Домвент» и «Оптима» создавались специально для российских климатических условий. Внутри помещения они выглядит как небольшая коробочка, а снаружи — как решетка. Воздух с улицы проходит по пластиковой трубе, подвергаясь грубой фильтрации.

«Домвент» устанавливают над радиатором: поступающий воздух согревается, смешиваясь в помещении с горячим потоком от радиатора. В 2019-м компания выпустила новый вентклапан «Оптима» с расширенными возможностями монтажа. Его можно врезать в верхней зоне окна, использовать в помещениях без батарей. Это самый экономичный вид вентиляции, которому даже не нужна электроэнергия.

Разработчиками гарантируется бесшумная работа. Систему просто монтировать — без ущерба даже для полностью законченного ремонта. Клапаны отличаются высокой надежностью — в них нечему выйти из строя. Интенсивность воздушного потока обитатели дома регулируют заслонкой. Единственный момент — естественная приточная вентиляция посредством таких клапанов закономерно испытывает влияние сезонности: интенсивность воздухообмена падает в теплое время года.

Статья подготовлена штатным редактором сайта ventilyacija-spb.ru "Системы вентиляции и кондиционирования" ventilyacija-spb.ru - Яковом Крылаткиным